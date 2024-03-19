Делегация из Кубы посетила университет транспорта на Образцова

Генеральный директор Союза железных дорог Кубы Росес Эрнандес Луис Роберто, директор по внешним связям Министерства транспорта Республики Куба Лопес Лопес Хоэль и представитель компании TRADEX Альварес Рей Йохана посетили Российский университет транспорта в Марьиной роще.
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