МАРЬИНА РОЩА
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МАРЬИНА РОЩА

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  • Валерий Ребров
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Делегация из Кубы посетила университет транспорта на Образцова

Генеральный директор Союза железных дорог Кубы Росес Эрнандес Луис Роберто, директор по внешним связям Министерства транспорта Республики Куба Лопес Лопес Хоэль и представитель компании TRADEX Альварес Рей Йохана посетили Российский университет транспорта в Марьиной роще.

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