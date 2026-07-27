Почему АвтоВАЗ передумал и дал Lada Granta вариатор: разбор неожиданного разворота

Момент, когда планы пошли под откос Честно говоря, я до последнего не верил, что этот день настанет. Ещё зимой 2026-го завод в Тольятти четко дал понять: двухпедальной «бюджетке» не видать, роль доступной машины с автоматом на себя берет Iskra.