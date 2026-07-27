Авто Новости
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Авто Новости

45 подписчиков

Почему АвтоВАЗ передумал и дал Lada Granta вариатор: разбор неожиданного разворота

Почему АвтоВАЗ передумал и дал Lada Granta вариатор: разбор неожиданного разворота

Момент, когда планы пошли под откос Честно говоря, я до последнего не верил, что этот день настанет. Ещё зимой 2026-го завод в Тольятти четко дал понять: двухпедальной «бюджетке» не видать, роль доступной машины с автоматом на себя берет Iskra.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии