Сообщество неравнодушных людей: Законодательное собрание Приморского края отмечает 30-летие

Законодательное собрание Приморского края отмечает 30-летие, сообщает PRIMPRESS. Первое заседание думы Приморского края состоялось 25 января 1995 года, а в 2001 году произошло переименование думы в Законодательное собрание.
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