НСА рекомендует аграриям Крыма застраховать озимый сев и сады

Национальный союз агростраховщиков рекомендует аграриям Крыма не забывать о страховании осеннего сева и садов в этом году: последние два сезона в регионе были сопряжены со значительными убытками растениеводов от природных явлений – страховые выплаты превысили 266 млн рублей.
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