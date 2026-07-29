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НСА рекомендует аграриям Крыма застраховать озимый сев и сады

НСА рекомендует аграриям Крыма застраховать озимый сев и сады

Национальный союз агростраховщиков рекомендует аграриям Крыма не забывать о страховании осеннего сева и садов в этом году: последние два сезона в регионе были сопряжены со значительными убытками растениеводов от природных явлений – страховые выплаты превысили 266 млн рублей.

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