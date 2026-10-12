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Регионы России

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Госсдума проведет голосование по кандидатам на посты зампредов комитетов

Госсдума проведет голосование по кандидатам на посты зампредов комитетов

13 октября Госдума проведет голосование по кандидатам на посты первых заместителей и заместителей председателей комитетов и комиссий.

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