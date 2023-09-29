«Газпром» возобновил поставки газа в КНР по «Силе Сибири». Энергетическое партнерство Москвы и Пекина

Российский газовый холдинг «Газпром» сообщил о возобновлении поставок природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» после проведения плановых профилактических работ на оборудовании и системах транспортировки газа.
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