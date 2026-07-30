Зимние каникулы у российских школьников в новом учебном году будут короче, чем прошлые. .но всего на один день.
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Зимние каникулы у российских школьников в новом учебном году будут короче, чем прошлые. .но всего на один день.