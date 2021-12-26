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«Бавария» интересуется Рафиньей из «Лидса», но не будет подписывать новичков в январе

Шеф отдела футбола Sport Bild Кристиан Фальк прокомментировал информацию о том, что «Бавария» купит зимой полузащитника «Лидса» Рафинью Диаса за 50 млн евро.

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