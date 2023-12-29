Внучка основателя L’Oréal оказалась первой женщиной с состоянием $100 млрд

Внучка создателя парфюмерного предприятия L’Oréal и замруководителя его руководства Франсуаза Бетанкур Майерс первой среди представительниц женского пола сумела добиться увеличения собственного состояния до планки в 100 миллиардов долларов.
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