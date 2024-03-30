В Севастополе прошла церемония открытия объединенного футбольного чемпионата «Содружество»

30 марта губернатор Севастополя Михаил Развозжаев вместе с заместителем министра спорта России Одесом Байсултановым и заместителем руководителя администрации главы ЛНР Олегом Черноусовым открыли первый футбольный матч Объединенного чемпионата «Содружество».
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