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В США призвали учесть провал в Афганистане в связи с военной помощью Киеву

В США призвали учесть провал в Афганистане в связи с военной помощью Киеву

Генеральный инспектор правительства Соединенных Штатов Америки по вопросам реконструкции в Афганистане Джон Сопко заявил, что при направлении вооружения Киеву, Вашингтону не следует забывать о неудачных попытках контроля за оружием в Афганистане.

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