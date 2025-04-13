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Царьград

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Россия этот кризис уже пережила. А в Европе всё только начинается

Россия этот кризис уже пережила. А в Европе всё только начинается

На днях в эфире ирландской радиостанции Newstalk глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард сделала примечательное заявление: "Мы должны стать более независимыми и менее уязвимыми на всех фронтах".

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