Larry Sabato’s Crystal Ball: “Nearly 30 House rating changes push the number of seats at least leaning Democratic into the 220s, and we can see Democrats ultimately at least getting close to 235 seats, the number of seats they won in the most recent similar election, the 2018 midterm.
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