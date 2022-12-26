Расчеты «Бук-М3» остановили более 20 попыток атак ВСУ за месяц

Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М3» из состава подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Южного военного округа (ЮВО) Вооруженных сил (ВС) России продолжают успешно выполнять задачи специальной военной операции по защите Донбасса.
Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М3» из состава подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Южного военного округа (ЮВО) Вооруженных сил (ВС) России продолжают успешно выполнять задачи специальной военной операции по защите Донбасса.
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