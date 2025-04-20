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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ольга Зайцева: «Нет времени следить за Кубком мира, да и не хочется. Без россиян международные соревнования стали не такого высокого уровня»

– Хотелось бы спросить, следите ли вы Кубком мира по биатлону? Юлия Чепалова вот сказала, что принципиально не смотрит эти соревнования.

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