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СМИ: Самойлова лишилась своих «косметических» миллиардов

СМИ: Самойлова лишилась своих «косметических» миллиардов

Блогер Оксана Самойлова вышла из состава учредителей косметического бренда Sammy Beauty. Так, теперь супруга рэпера Джигана больше не имеет отношения к косметике данной марки, передает Telegram-канал «НеМалахов».

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