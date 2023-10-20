СМИ: Самойлова лишилась своих «косметических» миллиардов

Блогер Оксана Самойлова вышла из состава учредителей косметического бренда Sammy Beauty. Так, теперь супруга рэпера Джигана больше не имеет отношения к косметике данной марки, передает Telegram-канал «НеМалахов».
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