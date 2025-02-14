Лучшие школьники области отправились в "Артек". В числе счастливчиков учащийся 10 класса первой школы Герман МАЛИНОВСКИЙ и одиннадцатиклассник 5- й школы Вадим ДЬЯКОВ.
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Лучшие школьники области отправились в "Артек". В числе счастливчиков учащийся 10 класса первой школы Герман МАЛИНОВСКИЙ и одиннадцатиклассник 5- й школы Вадим ДЬЯКОВ.