В Краснодаре из-за хлопка в колодцах отключены от отопления несколько домов

В Краснодаре из-за хлопка в колодцах отключены от отопления несколько домовИз-за хлопка, произошедшего накануне на пересечении улиц Северной и Садовой, в 15 зданиях, в том числе в жилых домах, отключена подача отопления.
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