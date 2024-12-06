Живая Кубань
ГлавнаяПроисшествияОбществоПолитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Живая Кубань

342 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Любовь Головина
    Очередная говорильня со стороны депутата Госдумы Демченко. Я к нему записалась на прием в мае месяце. Звонков по пово...Парковка, докумен...
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Осторожность не помешакт хохляцкая мразь будет пытаться не один раз уничтожить наш Крымский Мост. Он этим тварям попе...Крымский мост зак...
  • Александр Лагуткин
    Браво, Кондратьев!  Необходимо, чтобы въезд в Россию "ценным специалистам"  был только по временной рабочей визе на о...Мигранты, прощайт...

В Краснодаре из-за хлопка в колодцах отключены от отопления несколько домов

В Краснодаре из-за хлопка в колодцах отключены от отопления несколько домов

В Краснодаре из-за хлопка в колодцах отключены от отопления несколько домовИз-за хлопка, произошедшего накануне на пересечении улиц Северной и Садовой, в 15 зданиях, в том числе в жилых домах, отключена подача отопления.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх