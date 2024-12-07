Одно из самых смешных удалений в истории: легендарный Джеко просто начал раздевать футболиста

Что нашло на Эдина?Эдин Джеко в новостных дайджестах российских СМИ в последний раз отчетливо мелькал по совсем непозитивному поводу: в 2022-м он, как и теперешний футболист ЦСКА Пьянич, отказывался играть товарищескую игру против нашей сборной.