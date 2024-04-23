Сколько стоит владеть новым «Москвичом» в 2024 году. Эксперты все рассчитали

Согласно опубликованным аналитическим данным НАПИ, стало известно о том, что эксплуатационные расходы, а также затраты на обслуживание кроссовера «Москвич 3», за пять лет владения составляют в среднем 1 640 000 рублей.
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