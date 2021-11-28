Ламело Болл оформил второй трипл-дабл в сезоне. «Хорнетс» проиграли «Рокетс»

Восходящая звезда «Шарлотт» Ламело Болл оформил свой второй трипл-дабл в нынешнем сезоне, набрав 19 очков, 13 передач и 11 подборов в матче против «Хьюстона».

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