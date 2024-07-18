Team Jade сообщила о переносе альфа-теста Delta Force Hawk Ops на PC Разработчики Team Jade в оф...

Team Jade сообщила о переносе альфа-теста Delta Force Hawk Ops на PCРазработчики Team Jade в официальном X-профиле Delta Force Hawk Ops Mobile опубликовали сообщение, в котором говорится, что первый анонсированный альфа-тест игры на ПК не состоится в заявленный срок, 18 июля 2024 года.
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