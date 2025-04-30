Эксперт назвала тревожные фразы в объявлениях о продаже квартиры

При поиске квартиры многие обращают внимание на привлекательные формулировки в объявлениях, но за эффектными фразами нередко скрываются нюансы, способные изменить впечатление от жилья после личного осмотра.
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