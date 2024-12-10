В мэрии Новосибирска ответили, станут ли запрещать фейерверки в Новый год

Власти некоторых регионов запретили жителям использовать пиротехнику в праздники.Запускать фейерверки в Новый год новосибирцам пока никто не запрещал – такой информацией поделились в Департаменте по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска, в ответ на запрос журналистов.