Операция «восход зари»: в России нашли изящное решение по устранению жестких газовых санкций США

По мере того, как опасения и страх Китая перед вторичными санкциями резко ослабевает, у российского частного поставщика СПГ, завода «Новатэка» в Арктике, появляется второй шанс на успешное возобновление работы.
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