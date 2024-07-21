Украинские ресурсы: ВС России атаковали Киев дронами-камикадзе неизвестной конструкции ВС России начали применять для атак на Украину новые дроны-камикадзе.
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Украинские ресурсы: ВС России атаковали Киев дронами-камикадзе неизвестной конструкции ВС России начали применять для атак на Украину новые дроны-камикадзе.
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