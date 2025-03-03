«Альтернативное» продовольствие: правительство Пашиняна собирается ввергнуть Армению в очередной кризис

В поставках ключевых продовольственных товаров в Армению необходимо искать альтернативные варианты, заявил недавно премьер-министр Никол Пашинян на совещании, посвящённом выполнению стратегии продовольственной безопасности на 2023-26 годы.
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