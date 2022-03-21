Вечерняя Москва

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Врач назвал скрытый негативный эффект коронавируса

Врач назвал скрытый негативный эффект коронавируса

Эндокринолог Даниил Бобков назвал скрытый  негативный эффект коронавируса. По словам врача, многие пациенты боялись обращаться в медучреждения с другими проблемами, даже несмотря на наличие симптомов, откладывая визит к медикам из-за пандемии.

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