Риск деменции почти в три раза выше в первый год после инсульта

Инсульт может значительно увеличить риск развития деменции. Согласно предварительным исследованиям, представленным на Международной конференции по инсульту Американской ассоциации инсульта 2024 года, риск деменции был самым высоким в первый год после инсульта и оставался повышенным в течение 20 лет.