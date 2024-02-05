Риск деменции почти в три раза выше в первый год после инсульта

Инсульт может значительно увеличить риск развития деменции. Согласно предварительным исследованиям, представленным на Международной конференции по инсульту Американской ассоциации инсульта 2024 года, риск деменции был самым высоким в первый год после инсульта и оставался повышенным в течение 20 лет.
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