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Царьград

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ВЦИОМ: Улучшение городской среды улучшило жизнь москвичей

ВЦИОМ: Улучшение городской среды улучшило жизнь москвичей

ВЦИОМ исследовал влияние благоустройства на москвичей. В августе 2026 года опрос показал, что 73% жителей Москвы изменили привычки, чаще гуляя и выбирая прогулки вместо транспорта, благодаря улучшению городской среды.

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