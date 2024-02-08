Палеонтологи открыли новый вид акулы возрастом 65 миллионов лет

Зубы Palaeohypotodus / © Ebersole et al. По словам исследователей, открытие сделали почти случайно: несколько лет назад палеонтолог Джун Эберсол (Jun Ebersole) просматривал коллекцию окаменелостей в Геологической службе Алабамы и наткнулся на небольшую коробку с зубами акул, которые собрали более 100 лет назад в округе Уилкокс.