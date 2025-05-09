Еще с былинных, старых лет, Народ стеной вставал в защиту, Он землю русскую свою, Старался не давать в обиду.
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Еще с былинных, старых лет, Народ стеной вставал в защиту, Он землю русскую свою, Старался не давать в обиду.