Сын Канделаки может стать новым ведущим шоу «Утро на ТНТ»

Вероятно, в популярное утреннее шоу «Утро на ТНТ» может появиться новый ведущий. Согласно сообщениям Telegram-канала StarHit, на репетиции программы был замечен 23-летний Лео Канделаки, сын известной телеведущей и продюсера Тины Канделаки.