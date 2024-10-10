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Сын Канделаки может стать новым ведущим шоу «Утро на ТНТ»

Сын Канделаки может стать новым ведущим шоу «Утро на ТНТ»

Вероятно, в популярное утреннее шоу «Утро на ТНТ» может появиться новый ведущий. Согласно сообщениям Telegram-канала StarHit, на репетиции программы был замечен 23-летний Лео Канделаки, сын известной телеведущей и продюсера Тины Канделаки.

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