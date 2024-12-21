— Атака началась в 7:50. Всего на данный момент зафиксировано 8 прилетов БПЛА. Один из беспилотников атаковал промышленное предприятие, еще один был сбит над рекой.
Главное об атаке беспилотников на Казань
Комментарии
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Alex Nемо
Допустим зелю не трогают потому что кого-то нужно будет судить и повесить, это понятно. А вот почему СБУ продолжает стоять на месте и его подразделения не трогают - вот это мне не понятно. Они связываются со своей агентурой по телефонам, через интернет. Не нужно мне рассказывать что это не возможно отследить. Я почему-то не зря ем свой хлеб в компании. Высветился контакт - прилетела ФАБ или Искандер, если цель того стоит - например бункер командный, а так и беспилотника хватит с 200-300 граммами хорошей взрывчатки...
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7 час.
Alex Nемо
Дрон с фото - машинка самолётного типа, размах крыла в пределах 5-6 метров, движок не более 50 л.с, бензиновый, боевая нагрузка в пределах 100 кг, дальность в пределах 200 км, если разместить дополнительные топливные баки то может и больше, но тогда уменьшится боевая нагрузка. Запускаться может с земли по принципу планера или с катапульты. Но опять таки нужно целеуказание, а значит если кто-то контролировал с земли (например вели на машине) это одно дело, а если стоял инерционный прицел с GPS, то понятно почему они в жилые дома влетали. Выпустили на заданные координаты, высоту не учитывали. Короче нужно смотреть навигационку машинок и делать анализ откуда запускали, а если повезет то, возможно, и фото пускателей найдётся.
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7 час.
Гулька
Пожарище на Лазурных небесах было знатное, несколько этажей.. Дроны летели от городского поселения Лаишево - центр Лаишевского района, поселок Камского моря и по совместительству место жительства богатых жителей Казани. Это поселение находится восточнее Казани, так что никак не могли дроны прилететь с Усраины. Наверняка очередное предательство. А вот чье?
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6 час.
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