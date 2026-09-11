В Андреевском Калужской области недоделанный ремонт дороги оставил «неприступную» остановку

Ремонт дороги возле автобусной остановки в деревне Андреевское продолжается два года, работы остановлены, территория заросла травой и покрыта грязьюЧитательница "Калужских новостей" прислала в редакцию видеозапись с автобусной остановки в деревне Андреевское.