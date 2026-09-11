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Калужские новости

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В Андреевском Калужской области недоделанный ремонт дороги оставил «неприступную» остановку

В Андреевском Калужской области недоделанный ремонт дороги оставил «неприступную» остановку

Ремонт дороги возле автобусной остановки в деревне Андреевское продолжается два года, работы остановлены, территория заросла травой и покрыта грязьюЧитательница "Калужских новостей" прислала в редакцию видеозапись с автобусной остановки в деревне Андреевское.

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