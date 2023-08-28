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Рио Мавуба: «Месси задевает «ПСЖ» в каждом интервью. Лео не должен забывать, что только парижане пришли за ним, когда «Барса» не смогла платить ему»

Рио Мавуба: «Месси задевает «ПСЖ» в каждом интервью. Лео не должен забывать, что только парижане пришли за ним, когда «Барса» не смогла платить ему»

Аргентинец ушел из парижского клуба летом и стал игроком «Интер Майами». После этого Месси давал понять, что период в «ПСЖ» был для него сложным.

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