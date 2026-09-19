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Этнопарк в Горнокнязевске принял гостей из 17 стран на 25-летний юбилей

Этнопарк в Горнокнязевске принял гостей из 17 стран на 25-летний юбилей

Природно-этнографический комплекс в Горнокнязевске отпраздновал 25-летний юбилей. На праздник приехали 25 участников региональной программы Международного фестиваля молодежи из 17 стран, сообщили в «Максе» «Культура Ямала».

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