США планируют ужесточение потолка цен на российскую нефть Татьяна АрестоваУолли Адейемо, замминистра финансов США, объявил о рассмотрении новых шагов по усилению контроля за ценами на экспортируемую из России нефть.
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