Отец дочери, которая сбежала из чеченской семьи, запретил ей влюбляться в парней другой национальности - что не так в этой истории?

Вадим Кузнецов А что есть на самом деле? Что он сказал? Что не желает признавать свою дочь совершенолетней всего лишь потому, что ее закон совершеннолетней признает? Или что он на закон клал вприсядку? Или что чеченка должна выходить только за национально исключительного чеченца? Так, что ли?

ог остап гигичкори ты что за бред написал ? (((А отцы русских дочерей мечтают, чтобы их дочери выходили замуж за кавказцев и принимали ислам? Нет, у большинства людей отношение к смешанным бракам отрицательное. И этот случай не исключение.)))) кругом сплош и рядом нохчи женяться на славянках и других российских нациях а почему на чеченках не чеченам нельзя жениться ? что за бред и фашизьм ???