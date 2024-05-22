Моя Россия Лия Заурбекова - это из сети До последнего отказывался рассуждать на эту тему, тем более что она глубоко личная, остросоциальная.
Отец дочери, которая сбежала из чеченской семьи, запретил ей влюбляться в парней другой национальности - что не так в этой истории?
Комментарии
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Вадим Кузнецов
А что есть на самом деле? Что он сказал? Что не желает признавать свою дочь совершенолетней всего лишь потому, что ее закон совершеннолетней признает? Или что он на закон клал вприсядку? Или что чеченка должна выходить только за национально исключительного чеченца? Так, что ли?
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2 час.
ог
остап гигичкори
ты что за бред написал ? (((А отцы русских дочерей мечтают, чтобы их дочери выходили замуж за кавказцев и принимали ислам? Нет, у большинства людей отношение к смешанным бракам отрицательное. И этот случай не исключение.)))) кругом сплош и рядом нохчи женяться на славянках и других российских нациях а почему на чеченках не чеченам нельзя жениться ? что за бред и фашизьм ???
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2 час.
HotRS
У моего знакомого жена чеченка. Женился он почти 30 лет назад. Два сына. Правда, отец долго не признавал зятя, но потом приехал, посмотрел как они живут и сказал, теперь он спокоен за свою дочь.
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30 мин.
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