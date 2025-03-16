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Царьград

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Новосибирские коллекционеры назвали три наиболее ценные монеты номиналом в 10 рублей.

Новосибирские коллекционеры назвали три наиболее ценные монеты номиналом в 10 рублей.

В Новосибирске коллекционеры определили три наиболее ценные монеты номиналом в 10 рублей.В Новосибирске коллекционеры поделились информацией о том, какие современные монеты представляют ценность для нумизматов.

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