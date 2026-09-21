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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сибирь» обменяла Яковлева в «Торпедо» на Яремчука

« Сибирь » и « Торпедо » произвели обмен. Новосибирский клуб отдал 31-летнего Алексея Яковлева и получил 27-летнего Александра Яремчука .

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