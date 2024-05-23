Антон Силуанов поддержал предложение сохранить ставку НДС на текущем уровне 

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил о том, что ведомство поддерживает предложение депутатов и бизнеса сохранить ставку НДС на текущем уровне, что важно для контроля за инфляцией, передает корреспондент The Moscow Post.
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