В тюменский драмтеатр привезут нового директора из Екатеринбурга

Нового директора Тюменского драматического театра могут привезти из Екатеринбурга. Он заменит экс-главу учреждения Сергея Осинцева, уволенного руководством тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО), по утрате доверия.
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