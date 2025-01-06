РАН: администрация Трампа не сможет остановить конфликт Палестины и Израиля

Администрация Дональда Трампа вряд ли сможет остановить конфликт между Израилем и Палестиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прогноз на 2025 год от Института мировой экономики и международных отношений имени Е.
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