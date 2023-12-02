Названо количество россиян без карты «Мир»

О переходе в текущем году еще примерно трети всех граждан на банковскую карту отечественной платежной системы информируют «Известия» со ссылкой на соответствующий мониторинг от одного из финансовых маркетплейсов.
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