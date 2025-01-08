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Турция не дала оскорбить Путина, клопы Балтии, пуделёк Трюдо: утренний кофе и новости

Турция не дала оскорбить Путина, клопы Балтии, пуделёк Трюдо: утренний кофе и новости

  Прошла неделя нового года. Год новый, новости старые. Запад предпринимает отчаянные попытки выйти из конфликта «не потеряв лицо».

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Комментарии
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Валерий Протасов
О лице Запада. Один почти никому не известный поэт написал:&quot;У подлеца никогда не бывает лица&quot;. И тем отметился среди миллионов людей.
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16 час.
Андрей
Стабилизация обстановки и исправление искривленных уераинских мозгов возможны, если Россия уничтожит транспортную инфраструктуру Польши по которой оружие поступает на Украину, вплоть до применения ЯО! Тем более, что Польша давно не скрывает, что ее военные воюют на Украине! Думаю , что только после этого Украина и запад запросит мира на условиях России!
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15 час.
NA
Natalya Andreeva
Идиот страшнее дурака во много раз!
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8 час.

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