Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Военные показали работу топливозаправщиков в зоне СВО

Военные показали работу топливозаправщиков в зоне СВО

В зоне специальной операции в круглосуточном режиме работают специалисты службы ГСМ. Видео заправки техники общевойсковой армии группировки войск «Запад» показало Министерство обороны Российской Федерации.

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