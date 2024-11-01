Военные показали работу топливозаправщиков в зоне СВО

В зоне специальной операции в круглосуточном режиме работают специалисты службы ГСМ. Видео заправки техники общевойсковой армии группировки войск «Запад» показало Министерство обороны Российской Федерации.
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