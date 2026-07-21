Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Опубликован обновленный график включения горячей воды в Смоленске

Опубликован обновленный график включения горячей воды в Смоленске

Специалисты уже устранили семь повреждений, еще шесть - продолжают ликвидировать. По итогам оценки объема дополнительных работ сформирован обновленный график включения, сообщили в смоленском филиале РИР-Энерго.

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