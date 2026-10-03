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Бережная — о серебре Мишиной и Галлямова на челленджере: в лёгкости надо прибавлять

Бережная — о серебре Мишиной и Галлямова на челленджере: в лёгкости надо прибавлять

Олимпийская чемпионка Елена Бережная прокомментировала выступление фигуристов Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на челленджере в Грузии.

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