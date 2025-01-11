Мобильный путеводитель по Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург — город с богатой историей, искусством и архитектурой. Пешая навигация по его улицам может быть как полезной, так и сложной из-за его огромных размеров и многочисленных достопримечательностей.
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